Путин: Россия сама решит, с кем из европейских переговорщиков будет иметь дело

Россия оставляет за собой право решать, с кем из европейских эмиссаров она согласится вести переговоры, если Брюссель всё же выдвинет кандидатов для диалога. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам.

«Не наше дело определять переговорщика [от ЕС], но, естественно, наше дело — встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то [предложат]», — ответил он.

Пока никаких имён из Брюсселя не поступало, добавил он. Тем не менее, беседовать с тем или иным деятелем зависит от главного критерия — можно ли ему хоть в какой-то степени доверять.

Ранее Владимир Путин отметил, что предложение сделать Герхарда Шрёдера переговорщиком от ЕС вызвало в Европе неоднозначную реакцию. По его словам, далеко не все восприняли эту идею в штыки. Президент уточнил, что наряду с негативными откликами прозвучали и вполне положительные.