Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что главе европейской дипломатии Кае Каллас следовало бы заняться терапией своего ментального состояния, а не ужесточать ограничения против Москвы, так как Россия не представляет опасности для стран Европы. Соответствующее мнение политик выразил на своей странице в соцсети X.

«Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с беспилотником в Румынии. Единственное, что нужно усилить, это лечение психического здоровья Кайи Каллас, у неё галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла. Российской угрозы для Европы нет», — написал он.

Как подчёркивает Мема, следствие по факту падения беспилотного летательного аппарата в Румынии пока не поставлено точку, однако верхушка Евросоюза вместе с прогнившими западными медиа уже успела окрестить этот дрон российским, хотя никаких официальных вердиктов нет. Политик утверждает: всякий раз незадолго до выделения Киеву очередного внушительного транша из бюджета ЕС случаются внезапные инциденты подобного рода, и финский депутат убеждён, что здесь не обходится без закономерности.

Кроме того, финский парламентарий обратил внимание, что в последнее время воздушное пространство его родной страны неоднократно нарушали беспилотные летательные аппараты. Местные официальные лица тогда подтвердили: эти дроны имеют украинское происхождение. Однако, как заметил Мема, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тех ситуациях не выказала ни малейшего беспокойства. На этом фоне политик потребовал от Евросоюза предоставить вещественные доказательства в рамках прозрачного международного расследования с участием независимых экспертов.

По утверждению депутата, если Брюссель воспрепятствует допуску сторонних следователей к румынскому инциденту, это позволит сделать вывод о постановочной операции под чужим флагом, за которой не стоит реальных свидетельств угрозы со стороны России.

Мема также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский загнан в угол и теперь готов на всё, лишь бы втянуть европейские страны в полноценную войну. Политик считает, что именно этим и вызваны налёты беспилотников на европейскую территорию.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается внести в будущие переговорные рамки по Украине условие об урезании военного потенциала России. Глава евродипломатии подчеркнула: Брюссель намерен добиваться вывода российских подразделений не только из Приднестровья, но также из Южной Осетии и Абхазии — то есть с территорий Молдавии и Грузии.