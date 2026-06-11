Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не готов быть посредником между Евросоюзом и Москвой.

Политик подчеркнул, что ключевая роль в налаживании диалога должна принадлежать более весомым государствам. В качестве таковых он перечислил Францию, Германию и Британию.

При этом глава северной страны считает, что Европе пора начинать общение с российской стороной. Он видит для Хельсинки и Осло вспомогательную функцию. По его мнению, они могли бы способствовать процессу «в фоновом режиме».

Стоит отметить, что позиция Стубба изменилась. Ещё 24 мая он выражал готовность стать официальным представителем объединения на таких встречах, заявляя, что на подобное предложение «нельзя ответить отрицательно».

Одновременно в Кремле скептически оценивают посреднический потенциал Брюсселя. Дмитрий Песков 9 июня объяснил: начинать миссию с ультиматумов в адрес РФ неприемлемо. По его заключению, Евросоюз пока от этой роли «далёк».

Напомним, страны-члены Евросоюза так не смогли согласовать ни кандидатуру единого переговорщика, ни его мандат, при этом глава евродипломатии Кая Каллас прямо отвергла саму идею назначения спецпосланника, назвав её «ловушкой» со стороны России. Окончательное решение вопроса было перенесено на саммит ЕС 18–19 июня 2026 года. На этом фоне зафиксированы отдельные прямые контакты — депутаты Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» прибыли в Москву для встреч с представителями Администрации президента РФ и Госдумы.