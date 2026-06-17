«Фантазии просроченного лидера»: Как Европа может воплотить мечты Зеленского о 10 млн БПЛА

Военный аналитик Юрий Кнутов раскритиковал заявление Владимира Зеленского о производстве Украиной десяти миллионов беспилотников в 2026 году. Эксперт назвал эту цифру плодом фантазии, но признал: вызов для России действительно существует.

Историк сил ПВО в беседе с сайтом MK.ru напомнил, что ранее похожие обещания звучали от министра обороны Незалежной и других украинских политиков. Однако реальные возможности страны, по его словам, сильно ограничены.

Кнутов обратил внимание и на недавнюю реплику представителя минобороны Украины: нельзя четыре десятилетия заниматься примитивным производством, а затем резко перейти на высокотехнологичные ракеты. Эти высказывания двух компетентных источников, по мнению эксперта, напрямую противоречат оптимизму Зеленского.

Что же тогда имел в виду Зеленский? Специалист пояснил: речь идёт о заказах для европейских предприятий. Компоненты для дронов и ракет производятся на Западе, а затем поставляются на Украину для финальной сборки. Боевые части при этом монтируются уже на месте — в цехах, часть из которых, кстати, была уничтожена российскими силами в начале недели.

Несмотря на скептическое отношение к цифре в десять миллионов, аналитик допустил, что производство нескольких миллионов аппаратов вполне реально при условии масштабного финансирования из ЕС. Помимо дронов, в Европе создаются компоненты для ракет «Фламинго» (двигатели — старые советские или чешские), а также ведётся работа над баллистическими модификациями на базе «Точки-У». Переход к таким ударам Киев планирует осуществить уже осенью.

Кнутов добавил, что Lockheed Martin строит заводы в Румынии и Германии, вероятно, для выпуска зенитных ракет PAC-3, которые ранее требовал Зеленский. Поскольку размещать подобные предприятия на самой Украине опасно из-за риска уничтожения, их выносят за пределы страны.

Эксперт призвал не недооценивать угрозу. Россия, по его словам, успешно адаптируется — например, усилила защиту крымского маршрута с помощью мобильных групп и дронов ПВО. Однако ключевой вопрос остаётся открытым: что делать с европейскими заводами, которые будут наращивать выпуск вооружений? Иначе, предупредил аналитик, мечты Зеленского о миллионах беспилотников могут стать реальностью.

А ранее Life.ru писал, что Норвегия анонсировала новые траты на закупку морских дронов для ВСУ. Будет выделено 127 миллионов долларов на новое вооружение для Украины. Финансирование будет предоставлено в рамках программы Нансена — комплексного плана помощи Киеву.