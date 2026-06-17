«Цифры вполне достижимы»: В России оценили планы Зеленского нарастить арсенал БПЛА к зиме

Владимир Зеленский заявил о планах накопить около 10 млн беспилотников к предстоящему зимнему сезону. Ранее Киев называл меньшую цифру — 7 млн, но теперь ориентиры скорректированы вверх.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.ru» подтвердил, что такие объёмы достижимы. Однако ключевой нюанс — размещение производственных мощностей. Основные линии по выпуску БПЛА будут развёрнуты не на Украине, а в европейских государствах.

В качестве примера аналитик привёл популярный аппарат «Хорнет» (известный в России как «Марсианин»). Только по этой модели ежемесячно может поставляться до 6 тысяч единиц. Другие производители тоже способны обеспечивать регулярные партии, и в сумме это даст внушительное количество.

Главная проблема для российской стороны, по мнению эксперта, заключается в том, что уничтожать эти мощности заранее будет сложно. Промышленные объекты расположены вне зоны досягаемости, а на территорию Украины будут переносить лишь финальную сборку или запуск готовых изделий.

А ранее Life.ru писал, что Норвегия анонсировала новые траты на закупку морских дронов для ВСУ. Будет выделено 127 миллионов долларов на новое вооружение для Украины. Финансирование будет предоставлено в рамках программы Нансена — комплексного плана помощи Киеву.