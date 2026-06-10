Зеленский предложил Прибалтике сделку, чтобы к ним не залетали беспилотники ВСУ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине объявил, что Украина предложила Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение, которое должно предотвратить залёты украинских беспилотников на территорию этих государств.

По словам Зеленского, инициатива под названием Drone Deal («сделка по дронам») позволит устранить угрозу, связанную с проникновением БПЛА в воздушное пространство прибалтийских республик.

«Drone deal — это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — подчеркнул бывший комик.

Согласно предлагаемому договору, Киев намерен направить в Латвию, Литву и Эстонию профильные группы специалистов. В их задачи войдёт усиление защиты от беспилотных летательных аппаратов и налаживание более эффективного взаимодействия в этой сфере.

Ранее Владимир Зеленский представил лидерам стран Балтии своё видение совместной борьбы с дронами ВСУ. Украинская сторона предложила балтийским партнёрам свою экспертизу и ресурсы для перехвата дронов-камикадзе, с условием, что расходы покроют сами балтийские страны.