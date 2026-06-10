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Регион
9 июня, 23:56

Зеленский предложил Прибалтике сделку, чтобы к ним не залетали беспилотники ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине объявил, что Украина предложила Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение, которое должно предотвратить залёты украинских беспилотников на территорию этих государств.

По словам Зеленского, инициатива под названием Drone Deal («сделка по дронам») позволит устранить угрозу, связанную с проникновением БПЛА в воздушное пространство прибалтийских республик.

«Drone deal — это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — подчеркнул бывший комик.

Согласно предлагаемому договору, Киев намерен направить в Латвию, Литву и Эстонию профильные группы специалистов. В их задачи войдёт усиление защиты от беспилотных летательных аппаратов и налаживание более эффективного взаимодействия в этой сфере.

Зеленский нелепо оправдался перед странами Балтии за украинские дроны
Зеленский нелепо оправдался перед странами Балтии за украинские дроны

Ранее Владимир Зеленский представил лидерам стран Балтии своё видение совместной борьбы с дронами ВСУ. Украинская сторона предложила балтийским партнёрам свою экспертизу и ресурсы для перехвата дронов-камикадзе, с условием, что расходы покроют сами балтийские страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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