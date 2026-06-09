Кабинет министров Норвегии объявил о выделении в 2026 году 127 миллионов долларов на приобретение морских беспилотников для Вооружённых сил Украины. Соответствующая информация содержится в официальном пресс-релизе правительства.

Закупать дроны планируется как у норвежских, так и у украинских производителей. Финансирование будет предоставлено в рамках программы Нансена — комплексного плана помощи Киеву.

Премьер-министр королевства Йонас Гар Стере заявил, что норвежская морская промышленность является одной из ведущих в мире, и он рад, что её опыт и технологии могут послужить поддержке Украины. Глава правительства пояснил, что украинские военные используют такие аппараты для ведения разведки, а также для оборонительных и наступательных операций.

Стоит отметить, что ранее в этот же день, 9 июня, Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере провели встречу в Таллине. Кроме того, в начале текущего месяца главарь киевского режима сообщил, что Норвегия также готова помогать Украине с поставками средств ПВО.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что получил ответ от США на свой запрос о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, но детали этого ответа пока не разглашаются. Он пояснил, что его обращение к американской стороне было направлено на переориентацию внимания с Ближнего Востока на Украину, подчеркнув острую потребность страны в противоракетных средствах.