Владимир Зеленский сообщил, что получил ответ от США на свой запрос о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, но детали этого ответа пока не разглашаются. Он пояснил, что его обращение к американской стороне было направлено на переориентацию внимания с Ближнего Востока на Украину, подчеркнув острую потребность страны в противоракетных средствах.

«Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал», — сказал Зеленский.

Экс-комик также отметил, что его дипломатические усилия, включая письмо к президенту России Владимиру Путину, направлены на демонстрацию готовности Украины к миру и выявление истинных намерений других сторон.

Напомним, Зеленский ранее обратился к Трампу в срочном письме и попросил его поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Экс-комик выразил обеспокоенность острой нехваткой систем ПВО в стране, особенно ракет для них. Западные союзники не успевают поставлять помощь, чтобы эффективно противостоять атакам России на военные объекты Украины. Но запрос Зеленского на имя американского лидера и законодателей Конгресса не получил отклика в Соединённых Штатах.