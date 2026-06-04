Захарова назвала послание Зеленского Трампу письмом «на деревню дедушке»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала послание главаря киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с жалобой на дефицит ракет PAC-3 для Patriot письмом «на деревню дедушке». Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть такое у нас выражение, которое пришло из народной мудрости – «бумага всё стерпит». И, помимо всего прочего, есть ещё одно выражение — «на деревню дедушке», — уточнила дипломат на ПМЭФ.

По словам Захаровой, содержание обращения не связано с реальным положением дел и не отражает заботу о жителях Украины.

Напомним, Зеленский обратился к Трампу в срочном письме и попросил его поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Экс-комик выразил обеспокоенность острой нехваткой систем ПВО в стране, особенно ракет для них. Западные союзники не успевают поставлять помощь, чтобы эффективно противостоять атакам России на военные объекты Украины. Но запрос Зеленского на имя американского лидера и законодателей Конгресса не получил отклика в Соединённых Штатах.