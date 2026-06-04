В Киеве во время совместной пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перебил главаря киевского режима Владимира Зеленского, когда журналистка Bloomberg задала вопрос о нехватке у Украины систем ПВО Patriot и переговорах с президентом США Дональдом Трампом по их поставкам.

Зеленский не успел ответить: слово перехватил генсек НАТО. Рютте заявил, что считает необходимым выступить в защиту США, и сразу перешёл к оценке ситуации с поставками. Он сказал, что, по его мнению, Вашингтон делает всё возможное для передачи Украине ракет к комплексам Patriot.

На той же пресс-конференции с Марком Рютте Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена наращивать масштаб ответных ударов по российской территории, и сейчас речь идёт лишь о временном факторе, необходимом для реализации этих планов. Экс-комик отметил, что под ударами украинских сил уже находятся нефтеперерабатывающие предприятия и прочие объекты, которые в Киеве относят к легитимным военным целям.