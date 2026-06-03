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3 июня, 16:08

Зеленский пригрозил расширением масштаба ударов по территории России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина намерена наращивать масштаб ответных ударов по российской территории, и сейчас речь идёт лишь о временном факторе, необходимом для реализации этих планов. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

«Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов», — сказал он.

Зеленский отметил, что под ударами украинских сил уже находятся нефтеперерабатывающие предприятия и прочие объекты, которые в Киеве относят к легитимным военным целям.

После удара ВС РФ Зеленский обратился к Западу с очередной просьбой о Patriot
После удара ВС РФ Зеленский обратился к Западу с очередной просьбой о Patriot

При этом совсем недавно Владимир Зеленский заявил, что текущий уровень оснащения украинских систем противовоздушной обороны не позволяет перехватывать значительную часть российских ракет. Подобные заявления экс-комика направлены на получение дополнительных средств ПВО от западных стран. Об этом свидетельствуют и его недавнее обращения к Соединённым Штатам.

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Вероника Бакумченко
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