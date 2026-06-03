Зеленский пригрозил расширением масштаба ударов по территории России

Украина намерена наращивать масштаб ответных ударов по российской территории, и сейчас речь идёт лишь о временном факторе, необходимом для реализации этих планов. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

«Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов», — сказал он.

Зеленский отметил, что под ударами украинских сил уже находятся нефтеперерабатывающие предприятия и прочие объекты, которые в Киеве относят к легитимным военным целям.