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3 июня, 09:12

Зеленский признал, что ПВО Украины «слепа» перед ударами ВС России

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский сообщил, что текущий уровень обеспечения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) недостаточен для перехвата большинства российских ракет. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент уровень оснащения нашей ПВО не позволяет нам сбивать значительную часть ракет», — отметил экс-комик.

По всей видимости, подобные заявления со стороны главы киевского режима направлены на получение дополнительной противовоздушной обороны от западных стран. На это указывают и его недавние обращения к Соединённым Штатам.

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Ранее военный эксперт заявил, что Киев не сможет обойтись без американских средств ПВО на фоне сообщений о грядущих системных ударах ВС РФ по столице Украины. Положение режима станет отчаянным, если США не поделятся ракетами.

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Наталья Демьянова
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