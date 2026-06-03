Владимир Зеленский сообщил, что текущий уровень обеспечения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) недостаточен для перехвата большинства российских ракет. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент уровень оснащения нашей ПВО не позволяет нам сбивать значительную часть ракет», — отметил экс-комик.

По всей видимости, подобные заявления со стороны главы киевского режима направлены на получение дополнительной противовоздушной обороны от западных стран. На это указывают и его недавние обращения к Соединённым Штатам.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев не сможет обойтись без американских средств ПВО на фоне сообщений о грядущих системных ударах ВС РФ по столице Украины. Положение режима станет отчаянным, если США не поделятся ракетами.