Владимир Зеленский подтвердил факт масштабной атаки по целям на территории Украины в ночь на 2 июня. После этого он в очередной раз призвал западных союзников усилить поставки средств противовоздушной обороны.

В частности, киевский диктатор призвал Соединённые Штаты передать новые ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используются для противовоздушной обороны.

«Рассчитываю на поддержку партнёров», — сказал главарь киевского режима.

Ранее сообщалось о серии взрывов в различных регионах страны на фоне масштабной комбинированной атаки. В ходе ударов применялись беспилотники «Герань», а также ракеты «Искандер» и «Циркон». Наиболее напряжённая ситуация, как утверждается, сложилась в Киеве.