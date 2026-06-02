Военный эксперт назвал фактор, который поможет Армии России «похоронить» украинскую ПВО

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru оценил массированный удар ВС РФ по объектам на Украине в ночь на 2 июня и заявил, что такие атаки критически истощают систему противовоздушной обороны противника.

По словам эксперта, массированный удар предполагает применение десятков ракет и сотен беспилотников. Он отметил, что использовались разные типы вооружений, включая авиационные ракеты Х-101, гиперзвуковые «Цирконы», баллистические «Искандеры», крылатые ракеты «Калибр» и дроны, в том числе реактивные.

Дандыкин считает, что именно сочетание разных средств поражения помогло преодолеть украинскую ПВО и нанести удары по объектам в Киеве и других регионах.

«Такие удары были достаточно эффективны с точки зрения поражения и производства, и транспортной структуры, топливной структуры, ну и, разумеется, военных объектов», — заявил собеседник Life.ru.

Он добавил, что, судя по заявлениям Минобороны, подобные удары могут продолжаться регулярно. По мнению Дандыкина, в дальнейшем цели будут выявляться, а атаки — повторяться. Эксперт также связал эффективность таких ударов с расходом ракет для систем ПВО, включая Patriot. По его словам, каждый новый удар дополнительно нагружает противовоздушную оборону Украины.

Им политически не хватает ракет, прежде всего для Patriot и других систем противовоздушной обороны. Это значит, что удары будут ещё эффективнее Василий Дандыкин военный эксперт

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В ведомстве заявили, что все цели были достигнуты.