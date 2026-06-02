В ВСУ признали удары 33 «Искандеров» и 8 «Цирконов» по Украине

ВС РФ запустили этой ночью по Украине 33 баллистические ракеты «Искандер-М» и восемь «Цирконов». Об этом заявил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Похож на тот удар, который был 24 мая. Фактически по количеству средств около 700. Много ракет. Особенность удара – очень много баллистики. 33 классические баллистические ракеты «Искандер-М» и две волны ударов «Цирконами», – отметил он в эфире канала «Общественное».