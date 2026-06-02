В ВСУ признали удары 33 «Искандеров» и 8 «Цирконов» по Украине
Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ВС РФ запустили этой ночью по Украине 33 баллистические ракеты «Искандер-М» и восемь «Цирконов». Об этом заявил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Похож на тот удар, который был 24 мая. Фактически по количеству средств около 700. Много ракет. Особенность удара – очень много баллистики. 33 классические баллистические ракеты «Искандер-М» и две волны ударов «Цирконами», – отметил он в эфире канала «Общественное».
Напомним, ночью 2 июня Вооружённые Силы РФ нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и пункты дислокации ВСУ в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, а также Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях. Владимир Зеленский заявил, что большая часть снарядов — а было более 600 дронов и 73 ракеты — летела по военным объектам в Киевской области.
