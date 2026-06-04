ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 21:37

Рубио заявил о скорой передаче Украине помощи в рамках пакета на $400 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

США рассчитывают вскоре передать Украине военную помощь в рамках пакета на $400 млн. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Рубио сообщил, что речь идёт о пакете, который ранее утвердил Конгресс США. По его словам, американская администрация уже провела межведомственное согласование по этому вопросу. Госсекретарь также отметил, что Вашингтон видит срочность в поставке новых вооружений Киеву. Он не уточнил сроки передачи помощи и состав пакета.

«Думаю, вы увидите новости на этот счёт достаточно скоро», — отметил Рубио.

Захарова: Часть помощи Украине оседает у Зеленского и его окружения
Захарова: Часть помощи Украине оседает у Зеленского и его окружения

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении США найти способ продолжить военные поставки Украине. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев мог защищаться. Хегсет также отметил, что США помогали украинской стороне по разным направлениям и одновременно призывали европейских партнёров брать на себя больше обязательств. Так он ответил на вопрос о готовности Вашингтона выполнить просьбу главаря киевского режима Владимира Зеленского о дополнительных партиях ракет для комплексов Patriot.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar