Рубио заявил о скорой передаче Украине помощи в рамках пакета на $400 млн

США рассчитывают вскоре передать Украине военную помощь в рамках пакета на $400 млн. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Рубио сообщил, что речь идёт о пакете, который ранее утвердил Конгресс США. По его словам, американская администрация уже провела межведомственное согласование по этому вопросу. Госсекретарь также отметил, что Вашингтон видит срочность в поставке новых вооружений Киеву. Он не уточнил сроки передачи помощи и состав пакета.

«Думаю, вы увидите новости на этот счёт достаточно скоро», — отметил Рубио.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении США найти способ продолжить военные поставки Украине. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев мог защищаться. Хегсет также отметил, что США помогали украинской стороне по разным направлениям и одновременно призывали европейских партнёров брать на себя больше обязательств. Так он ответил на вопрос о готовности Вашингтона выполнить просьбу главаря киевского режима Владимира Зеленского о дополнительных партиях ракет для комплексов Patriot.