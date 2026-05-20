Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часть западной финансовой помощи Украине оседает у главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, а другая часть возвращается в западные банки.

По её словам, отсутствие аудита является доказательством непрозрачного расходования средств. Она также отметила, что Киев не допускает проверяющих к контролю выделяемой помощи.

«Часть средств возвращается в западные банки тем, кто их выделял. Другая часть растворяется в кровавых руках Зеленского и его подельников», — сказала Захарова в интервью «Известиям».

Коррупция на Украине в последние годы остаётся одной из ключевых проблем как для властей страны, так и для западных партнёров. Скандалы возникали в сферах оборонных закупок, поставок дронов, систем РЭБ и энергетики.