Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи Киеву на 90 млрд евро будет разворован.

«Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – сказал Небензя.

Ранее Life.ru писал, что генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию подготовили доклад о расследованиях, связанных с американской помощью Украине. На конец марта расследовались 56 дел, касающихся коррупционных схем, мошенничества и передачи поставленного Киеву оружия третьим сторонам.