Западным странам нет никакого дела до защиты Украины, их настоящая цель — ослабить Россию. Об этом в эфире телеканала SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.

«Запад совершенно не заинтересован в защите Украины <...> Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать», — сказал он.

Берн добавил, что киевский режим используют как инструмент для нанесения военного поражения нашей стране. По словам эксперта, риторика о защите демократии и независимости — лишь прикрытие для геополитической борьбы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе появились внутренние противоречия из-за нежелания отдельных стран поддерживать Украину своими деньгами. Руководство считает такую стратегию бесперспективной, потому что Запад не имеет шансов выиграть в этом противостоянии.