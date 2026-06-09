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Регион
9 июня, 14:07

«Нам на них наплевать»: На Западе раскрыли истинные цели помощи киевскому режиму

Аналитик Ларс Берн: Западу нужно ослабить Россию, а не защищать Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Западным странам нет никакого дела до защиты Украины, их настоящая цель — ослабить Россию. Об этом в эфире телеканала SwebbTV заявил аналитик Ларс Берн.

«Запад совершенно не заинтересован в защите Украины <...> Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать», — сказал он.

Берн добавил, что киевский режим используют как инструмент для нанесения военного поражения нашей стране. По словам эксперта, риторика о защите демократии и независимости — лишь прикрытие для геополитической борьбы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Европе появились внутренние противоречия из-за нежелания отдельных стран поддерживать Украину своими деньгами. Руководство считает такую стратегию бесперспективной, потому что Запад не имеет шансов выиграть в этом противостоянии.

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Александра Мышляева
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