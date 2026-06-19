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18 июня, 23:08

ЕС на саммите не смог выбрать кандидата для переговоров с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Участники саммита Европейского союза, прошедшего в Брюсселе, так и не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией. Как следует из итогового документа встречи, посвящённой украинскому урегулированию, европейские лидеры не смогли согласовать ни конкретную фигуру для диалога с Москвой, ни параметры такого общения.

Из 18 пунктов заявления лишь один формально касается дипломатических усилий. В нём содержится общая формулировка о поддержке дипломатии, нацеленной на завершение конфликта. При этом саммит призвал Москву согласиться на полное и безусловное прекращение огня.

Остальные 17 пунктов итогового документа оказались посвящены совсем другим темам. В их числе – ужесточение антироссийских ограничений, ускоренное принятие 21-го пакета санкций и расширение поставок ударных вооружений Киеву. Таким образом, еврочиновники предпочли сделать акцент на конфронтационной повестке, оставив вопрос о возможных переговорах с Россией без конкретики.

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Ранее Life.ru писал, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов между РФ и США по украинскому урегулированию. По его словам, украинская тематика будет обсуждаться во время визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, который может состояться в ближайшее время. Такая договорённость была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Юния Ларсон
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