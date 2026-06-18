Ушаков заявил об отсутствии успехов в переговорах по Украине
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дипломатических успехов между РФ и США в вопросе украинского урегулирования на данный момент нет. Об этом он сказал журналистам.
«Пока никаких успехов нет», — подчеркнул помощник главы государства.
При этом Ушаков сообщил, что украинская тематика будет обсуждаться, когда в Москву приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По его словам, визит может состояться в ближайшее время — такая договорённость была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Если и когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, то, несомненно, будет обсуждаться украинская проблематика», — сказал Ушаков.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер скоро посетят Россию, даты пока не определены. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 Трампа «накачивали» вредными идеями, но не уточнил какими.
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