Ушаков заявил об отсутствии успехов в переговорах по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дипломатических успехов между РФ и США в вопросе украинского урегулирования на данный момент нет. Об этом он сказал журналистам.

«Пока никаких успехов нет», — подчеркнул помощник главы государства.

При этом Ушаков сообщил, что украинская тематика будет обсуждаться, когда в Москву приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По его словам, визит может состояться в ближайшее время — такая договорённость была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если и когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, то, несомненно, будет обсуждаться украинская проблематика», — сказал Ушаков.