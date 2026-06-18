Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 13:09

Ушаков заявил об отсутствии успехов в переговорах по Украине

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дипломатических успехов между РФ и США в вопросе украинского урегулирования на данный момент нет. Об этом он сказал журналистам.

«Пока никаких успехов нет», — подчеркнул помощник главы государства.

При этом Ушаков сообщил, что украинская тематика будет обсуждаться, когда в Москву приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По его словам, визит может состояться в ближайшее время — такая договорённость была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если и когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, то, несомненно, будет обсуждаться украинская проблематика», — сказал Ушаков.

Ушаков: Действия Киева не приближают контакты между Путиным и Зеленским
Ушаков: Действия Киева не приближают контакты между Путиным и Зеленским

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер скоро посетят Россию, даты пока не определены. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 Трампа «накачивали» вредными идеями, но не уточнил какими.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Джаред Кушнер
  • Юрий Ушаков
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar