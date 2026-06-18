Действия киевского режима, особенно последние, не приближают контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.





«Это всё не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», — сказал он ИС «Вести» на полях саммита Россия — АСЕАН.