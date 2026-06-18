Ушаков: Действия Киева не приближают контакты между Путиным и Зеленским
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Действия киевского режима, особенно последние, не приближают контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Это всё не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», — сказал он ИС «Вести» на полях саммита Россия — АСЕАН.
Напомним, накануне, 17 июня. в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской спортивной команды, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина (оказалось, что это супруга тренера, и она была в положении), а также восемь человек (шестеро детей) ранены. Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области украинской провокацией. А сегодня киевский режим предпринял массированную атаку на столичный регион. В Подмосковье пострадало 17 человек, есть повреждения.
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