Лукашенко назвал украинским БПЛА, атаковавший автобус с детьми под Брянском
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспилотник, атаковавший пассажирский автобус с детьми из республики в Брянской области, имеет украинское происхождение. Об этом глава государства сообщил, инцидент. Его слова приводит агентство БелТА.
«Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник», — заявил президент.
По словам Лукашенко, украинская сторона в ответ на претензии заявила, что такие дроны, мол, может купить и использовать кто угодно. Однако, как отметил глава государства, водитель автобуса лично видел несколько дронов, которые жужжали и летали над машиной. Один из них, не очень мощный, нанёс удар.
Напомним, 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской Речицы, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группа женщина, восемь человек (шестеро детей) ранены. Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области украинской провокацией и привёл это как пример того, что война рядом. Он также упомянул удар по общежитию в Старобельске.
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