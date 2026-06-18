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Регион
18 июня, 09:28

Лукашенко назвал украинским БПЛА, атаковавший автобус с детьми под Брянском

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспилотник, атаковавший пассажирский автобус с детьми из республики в Брянской области, имеет украинское происхождение. Об этом глава государства сообщил, инцидент. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник», — заявил президент.

По словам Лукашенко, украинская сторона в ответ на претензии заявила, что такие дроны, мол, может купить и использовать кто угодно. Однако, как отметил глава государства, водитель автобуса лично видел несколько дронов, которые жужжали и летали над машиной. Один из них, не очень мощный, нанёс удар.

Лукашенко поручил вывезти пострадавших белорусов из Брянской области
Лукашенко поручил вывезти пострадавших белорусов из Брянской области

Напомним, 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской Речицы, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группа женщина, восемь человек (шестеро детей) ранены. Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области украинской провокацией и привёл это как пример того, что война рядом. Он также упомянул удар по общежитию в Старобельске.

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Анастасия Никонорова
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