Выпускники колледжа в Старобельске получат аттестаты до 10 июля

Все 329 выпускников колледжа в Старобельске, разрушенного в результате атаки ВСУ, получат аттестаты до 10 июля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента с правительством.

«Мы сейчас завершаем аттестацию ребят, все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты», — сказал Кравцов.

Напомним, атака на Старобельский профессиональный колледж произошла в ночь на 22 мая: беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились учащиеся. По данным российских властей, здания были серьёзно разрушены, погибли 21 человек, более 60 получили ранения и пострадали. После ЧП в ЛНР ввели режим ЧС регионального характера, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Владимир Путин назвал произошедшее терактом.