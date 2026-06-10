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Регион
10 июня, 13:32

Выпускники колледжа в Старобельске получат аттестаты до 10 июля

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Все 329 выпускников колледжа в Старобельске, разрушенного в результате атаки ВСУ, получат аттестаты до 10 июля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента с правительством.

«Мы сейчас завершаем аттестацию ребят, все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты», — сказал Кравцов.

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Напомним, атака на Старобельский профессиональный колледж произошла в ночь на 22 мая: беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились учащиеся. По данным российских властей, здания были серьёзно разрушены, погибли 21 человек, более 60 получили ранения и пострадали. После ЧП в ЛНР ввели режим ЧС регионального характера, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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