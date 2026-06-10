Путин поручил усилить безопасность образовательной и социальной системы

Президент РФ Владимир Путин потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством.

«Ещё раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что внешние вызовы носят временный характер, а дети и молодое поколение — это будущее России. Отдельно Путин упомянул удар по общежитию в Старобельске и заявил, что противники страны «не останавливаются перед террористическими актами».

Удар по Старобельску произошёл 22 мая 2026 года: под атакой оказались учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Здание было поражено беспилотниками, а среди находившихся внутри были подростки-студенты. После разбора завалов сообщалось о 21 погибшем. Владимир Путин назвал произошедшее терактом и заявил, что рядом с общежитием не было военных объектов.