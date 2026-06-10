Путин: РФ строго исполняет обязательства и вводит новые меры соцподдержки семей

Россия продолжит выполнять социальные обязательства и вводить новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании с правительством, открывая обсуждение вопросов, которые, по его словам, важны для миллионов граждан.

Президент подчеркнул, что в центре повестки сейчас — укрепление благополучия семей с детьми.

«Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки», — сказал Путин.

По словам главы государства, речь идёт о решениях, которые должны напрямую влиять на качество жизни людей. Семейная поддержка остаётся одним из ключевых направлений социальной политики, а новые меры, как следует из заявления президента, будут дополнять уже действующие обязательства государства.