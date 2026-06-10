Путин: РФ строго исполняет обязательства и вводит новые меры соцподдержки семей
Обложка © Life.ru
Россия продолжит выполнять социальные обязательства и вводить новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании с правительством, открывая обсуждение вопросов, которые, по его словам, важны для миллионов граждан.
Президент подчеркнул, что в центре повестки сейчас — укрепление благополучия семей с детьми.
«Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки», — сказал Путин.
По словам главы государства, речь идёт о решениях, которые должны напрямую влиять на качество жизни людей. Семейная поддержка остаётся одним из ключевых направлений социальной политики, а новые меры, как следует из заявления президента, будут дополнять уже действующие обязательства государства.
Президент Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Одной из главных тем стала поддержка семей с детьми. Путин подчеркнул, что федеральные и региональные меры должны быть не формальными, а точными и результативными. Речь идёт о помощи, которая работает под реальные запросы родителей и детей, а не просто существует на бумаге.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.