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Регион
10 июня, 13:10

Путин: РФ строго исполняет обязательства и вводит новые меры соцподдержки семей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжит выполнять социальные обязательства и вводить новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании с правительством, открывая обсуждение вопросов, которые, по его словам, важны для миллионов граждан.

Президент подчеркнул, что в центре повестки сейчас — укрепление благополучия семей с детьми.

«Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки», — сказал Путин.

По словам главы государства, речь идёт о решениях, которые должны напрямую влиять на качество жизни людей. Семейная поддержка остаётся одним из ключевых направлений социальной политики, а новые меры, как следует из заявления президента, будут дополнять уже действующие обязательства государства.

Путин: Власти создают условия для того, чтобы многодетных семей было больше
Путин: Власти создают условия для того, чтобы многодетных семей было больше

Президент Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Одной из главных тем стала поддержка семей с детьми. Путин подчеркнул, что федеральные и региональные меры должны быть не формальными, а точными и результативными. Речь идёт о помощи, которая работает под реальные запросы родителей и детей, а не просто существует на бумаге.

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Николь Вербер
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