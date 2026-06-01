Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 16:04

Путин 1 июня обсудил с Львовой-Беловой поддержку семей с детьми

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она состоялась 1 июня, в Международный день защиты детей.

Такие встречи с детским омбудсменом ко Дню защиты детей проходят традиционно. На них обсуждают вопросы поддержки несовершеннолетних, семейной политики и помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В прошлом году Львова-Белова докладывала главе государства о результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Проверка проводилась по поручению Путина.

По итогам той работы омбудсмен предложила преобразовать действующую систему во Всероссийскую службу помощи семье. Идея была связана с тем, чтобы поддержка приходила к родителям и детям раньше, до того как ситуация становится критической.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Праздник появился после Второй мировой войны, когда тема помощи несовершеннолетним стала особенно острой.

Дата была учреждена в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые её отметили в 1950-м.

Позже инициативу поддержала ООН, объявив защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей работы.

