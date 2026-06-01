1 июня, 15:44

От Кабула до Гаваны: как День защиты детей отмечают в Русских домах по всему миру

Обложка © Пресс-служба Россотрудничества

Русские дома в разных странах проводят мероприятия ко Дню защиты детей. Для ребят устраивают мастер-классы, открытые уроки, турниры, кинопоказы и творческие занятия.

В Пномпене праздник дополнили гуманитарной акцией. Русский дом передал помощь детскому дому в камбоджийской провинции Кампонгспы: детям привезли школьные принадлежности, рюкзаки, рис, продукты питания и книги для библиотеки.

В Кабуле для учащихся средних школ прошёл ежегодный турнир по мини-футболу. После соревнований участников наградили, а затем показали фильмы о детстве и семье.

В Софии подготовили большую программу с викторинами, конкурсами и мастер-классами. Ребята делали славянские куклы-амулеты и аппликации, а также посмотрели спектакль «Доктор А в ГрязьЛандии» и комедию «Яга на нашу голову».

В Гаване продолжается цикл событий для кубинских школьников. Дети знакомятся с русской культурой, участвуют в открытых уроках и творческих проектах, а также делают открытки своими руками.

Праздничная программа прошла и в Гюмри. Там юные гости с помощью аквагрима превратились в сказочных персонажей, участвовали в играх и мастерили поделки. В этот же день наградили участников второго сезона конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов».

В Астане к празднику провели интеллектуально-развлекательный турнир «Своя игра», где участники вспоминали известных персонажей студии «Союзмультфильм».

Кроме того, в разных странах проходят показы документальных фильмов RT.Док «Донбасс. Второе детство» и «Сценки из семейной жизни». Такие мероприятия уже состоялись в Абхазии, Испании, Белоруссии, Таджикистане, Никарагуа, Афганистане, Ливане, Узбекистане, Лаосе, Палестине, на Кубе и в других странах. Праздничные события также запланированы в Китае, Киргизии, Италии, Индии, Египте и ряде других государств.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Праздник появился после Второй мировой войны, когда тема помощи детям стала одной из самых острых: миллионы несовершеннолетних остались без родителей, жилья, образования и медицинской поддержки. Идею отдельного дня, посвящённого правам и благополучию ребёнка, поддержали в 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин в Париже, а уже в 1950-м его впервые отметили сразу в нескольких странах.

В СССР День защиты детей быстро стал массовым праздником: в этот день проводили концерты, конкурсы, спортивные соревнования, благотворительные акции и программы для школьников. Со временем дата закрепилась не только как повод для детских мероприятий, но и как напоминание о проблемах, с которыми сталкиваются семьи и несовершеннолетние: доступе к образованию, безопасности, медицине, защите от насилия и поддержке детей, оказавшихся в трудной ситуации.

Сегодня 1 июня отмечают во многих странах, хотя форматы отличаются. Где-то это прежде всего семейный и культурный праздник, где-то — день благотворительных инициатив, гуманитарных проектов и разговоров о правах ребёнка. Поэтому мероприятия Русских домов за рубежом укладываются в общую традицию: через творчество, спорт, кино, уроки и гуманитарные акции напоминать о внимании к детям и поддержке тех, кому она особенно нужна.

