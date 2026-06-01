Путин поздравил с Днём защиты детей: К этому празднику в России всегда особое отношение

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле поздравил россиян с Днём защиты детей.

«Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень тёплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что многодетные семьи, находящиеся сегодня в зале, ярко олицетворяют такую заботу, щедро одаряя каждого ребёнка любовью и поддержкой.

Напомним, сегодня, 1 июня, президент вручает государственные награды многодетным родителям в Кремле. Ордана «Мать-героиня» и «Родительская слава» получат родители из девяти многодетных семей. Среди награждённых — семьи Сорлиных из Москвы, Палютиных из Псковской области, Автаевых из Мордовии, Соловьёвых из Ростовской области, Меджидовых из Дагестана и Каркусовых из Северной Осетии. Также награды получат Власовы из Тюмени, Дерягины из Новосибирской области и семья Колотун из Херсонской области.