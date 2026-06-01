1 июня, 13:33

Путин назвал рост числа многодетных семей в России отрадным

Обложка © Life.ru

В России растёт число многодетных семей. Об этом заявил Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент назвал такую динамику отрадной и связал её с укреплением традиционных семейных ценностей.

«Число многодетных семей в России растет, это отрадно», — сказал Путин.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Глава государства вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей.

Ранее Путин заявил, что традиционные семейные ценности относятся к важнейшим вещам, которые объединяют российское общество.

Марина Фещенко
  Новости
  Путин
  Дети
  Общество
