Путин назвал рост числа многодетных семей в России отрадным

В России растёт число многодетных семей. Об этом заявил Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент назвал такую динамику отрадной и связал её с укреплением традиционных семейных ценностей.

«Число многодетных семей в России растет, это отрадно», — сказал Путин.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Глава государства вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей.