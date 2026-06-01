1 июня, 13:26

Путин вручает награды многодетным родителям в Кремле

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды многодетным родителям в Кремле. Церемония проходит в Екатерининском зале.

Глава государства вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей. Среди награждённых — семьи Сорлиных из Москвы, Палютиных из Псковской области, Автаевых из Мордовии, Соловьёвых из Ростовской области, Меджидовых из Дагестана и Каркусовых из Северной Осетии. Также награды получат Власовы из Тюмени, Дерягины из Новосибирской области и семья Колотун из Херсонской области.

Церемония проходит в очном формате впервые со времён пандемии коронавируса. Ранее награждения, приуроченные ко Дню защиты детей, проводились по видеосвязи.

Орден «Родительская слава» был учреждён в 2008 году. Им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей и обеспечивают им заботу, образование и развитие.

Звание и орден «Мать-героиня» присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Эта награда была учреждена указом президента в 2022 году.

