Путин поздравил россиян с Днём защиты детей

Президент Росси Владимир Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей и отметил важность поддержки семьи, воспитания и детских инициатив.

Глава РФ подчеркнул, что в России этим вопросам уделяют приоритетное внимание. Он отдельно отметил работу Российского детского фонда, который помогает детям раскрывать таланты, поддерживает ребят в трудных ситуациях и оказывает помощь семьям участников СВО. Путин также обратил внимание на праздничные встречи в Москве, куда приехали дети из разных регионов России и Белоруссии.

«И конечно, желаю обрести новых друзей, надёжных товарищей и мудрых наставников, добиться успехов в учёбе, труде, творчестве, спорте», — написал глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что 1 июня президент России Владимир Путин проведёт в Кремле церемонию вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава». В списке награждения числятся девять многодетных семей.