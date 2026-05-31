Путин завтра вручит ордена «Мать-героиня» в Кремле

Президент России Владимир Путин завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей проведёт церемонию награждения в Кремле. Глава государства вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что на грядущей неделе у президента плотный график — глава государства выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 3 по 6 июня. Незадолго до форума Путин по традиции встретится с главами ведущих мировых информагентств, а помимо вопросов внешней политики, вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным семьям. Также ожидается, что он проведёт заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.