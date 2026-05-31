Путин на неделе выступит на ПМЭФ и вручит ордена «Мать-героиня»

На грядущей неделе у президента России Владимира Путина плотный график. Глава государства выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 3 по 6 июня.

Как рассказал ИС «Вести» журналист кремлёвского пула Павел Зарубин, незадолго до форума российский лидер по традиции проведёт встречу с главами ведущих мировых информационных агентств. Помимо внешней политики, Путин встретится с многодетными семьями — вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава».

Также ожидается, что глава государства проведёт заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Ранее Владимир Путин назвал химическую промышленность одну из самых значимых для отечественной экономики. По словам президента, от её эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны.