Журналист Христофору: Путин разнёс версию ЕС об инциденте с дроном в Румынии
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин своим заявлением полностью опроверг нарратив, который Европейский союз и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигали в связи с инцидентом с беспилотником в Румынии. Реакцией российского лидера восхитился кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По словам Христофору, ответ Путина разнёс эту линию обвинений в адрес Москвы. Российский президент заявил о готовности провести объективное расследование и дать оценку произошедшему. Журналист обратил внимание, что глава государства указал на вопиющую некомпетентность руководства Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.
«Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: «Если у вас что-то есть, так предъявите это нам», — заявил Христофору.
Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.