Журналист Христофору: Путин разнёс версию ЕС об инциденте с дроном в Румынии

По словам Христофору, ответ Путина разнёс эту линию обвинений в адрес Москвы. Российский президент заявил о готовности провести объективное расследование и дать оценку произошедшему. Журналист обратил внимание, что глава государства указал на вопиющую некомпетентность руководства Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.

«Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: «Если у вас что-то есть, так предъявите это нам», — заявил Христофору.