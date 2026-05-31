Эксперт Кристою: В Румынии не верят официальной версии происшествия с дроном

В румынском обществе возникли вопросы к официальной версии падения беспилотника в городе Галац 29 мая. Об этом заявил в соцсети X румынский публицист Ион Кристою.

По словам Кристою, эти вопросы «подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идёт о диверсии». Публицист отметил, что в Румынии звучат версии о возможной организации инцидента вместе с украинской стороной. По его словам, в ряде версий произошедшее объясняют попыткой ускорить выделение денег на дроны и подписание контрактов по европейской программе вооружений SAFE. Кристою также заявил, что инцидент мог использоваться для усиления антироссийской кампании.