Путин отметил стратегическую значимость химической промышленности для России
Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к работникам и ветеранам химической промышленности и науки. Сегодня, 31 мая, отмечается День химика, праздник был учреждён в 1965 году. Текст обращения главы государства размещён на сайте Кремля.
«Химическая промышленность — одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, динамичное развитие топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, сельского хозяйства и, конечно, качество жизни миллионов людей», — сказано в тексте.
Путин отметил, что отечественные учёные блестяще решают все поставленные задачи, реализуют возможности науки и производственных мощностей, а также внедряют в работу инновационные технологии. Всё это благодаря крепким традициям и профессионализму, подчеркнул президент. Политик пожелал российским химикам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России.
Ранее резидент России Владимир Путин заявил, что страна обладает мощной сырьевой базой для химической промышленности, но её развитие должно опираться на передовые технологии.
