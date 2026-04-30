Вы пользуетесь этим каждый день, не зная, что их придумали в СССР: Топ-7 технологий

Когда мы видим или слышим «сделано в СССР», то на ум сразу приходит что-то устаревшее и неактуальное. Однако мало кто знает, что многие привычные нам вещи, без которых сегодня невозможно представить жизнь, имеют советское происхождение! Life.ru собрал топ-7 технологических и социальных инноваций, которые вы используете каждый день, даже не подозревая об их советских корнях.

Холодильник с капельной разморозкой

Топ-7 вещей, которые придумали в СССР, а вы до сих пор этим пользуетесь: холодильник с капельной разморозкой. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Юрий Бармин

В 1970-х годах советский инженер-изобретатель столкнулся с проблемой: «шуба» из льда в морозилке мучила всех хозяек. Нужно было придумать систему, которая не требует механического откалывания льда. Решением стала «плачущая», или капельная, система разморозки. Испаритель оттаивает естественным путём, вода стекает в поддон. Сегодня эту No Frost-lite – технологию используют все мировые бренды. И хотя сейчас лидирует полный No Frost, но тот самый дешёвый и надёжный холодильник с капельной системой до сих пор стоит на кухнях миллионов людей. Придумали его не на Западе, а в СССР!

Электросварка

Что придумали в СССР? Вещи, которыми вы пользуетесь постоянно. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Юрий Набатов

Без этой технологии сегодня не существовало бы ни одного небоскрёба, морского судна, автомобильного моста или магистрального трубопровода. Способ дуговой электрической сварки изобрёл в 1881 году Николай Бенардос, гражданин Российской империи. Однако до уровня массового промышленного применения технологию довели уже в СССР. Евгений Патон, возглавивший киевский Институт электросварки, создал технику автоматической сварки под слоем флюса. В годы Великой Отечественной войны это изобретение позволило выпускать танки Т-34 на поточных линиях с рекордной для того периода скоростью. Сегодня Институт Патона остаётся одним из самых авторитетных мировых научных центров в области сварки. А технология, рождённая в Советском Союзе, превратилась в общемировой стандарт для всей тяжёлой промышленности.

Бесплатное образование

Где придумали бесплатное образование и почему вы каждый день пользуетесь вещами с советскими корнями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / artnana

Это не «предмет» в бытовом смысле, но главная социальная технология, которой пользуется каждый образованный человек в стране. Именно СССР впервые в истории огромной страны сделал образование абсолютно бесплатным — от школы до университета, включая стипендии.

Такой принцип сегодня считается нормой в Финляндии, Германии, Франции и других прогрессивных странах. Каждый раз, когда вы видите студентов в Европе, получающих гранты на обучение, или вспоминаете о государственной системе образования, знайте, корни этой философии лежат в советском декрете 1918 года. Идея оказалась настолько вирусной, что теперь мир уже не может мыслить иначе.

Солнцезащитный крем с высоким SPF

Солнцезащитный крем придумали в СССР! Какие 7 предметов имеют советские корни? Фото © ТАСС / Zuma / Patrick Lefevre

А вот ещё один интересный факт! В 1930-х годах в Ленинградском институте светолечения профессор Гурвич изучал воздействие ультрафиолета. Но массовые солнечные ожоги стали проблемой во время Великой Отечественной войны, когда бойцов Южного фронта нужно было защищать от агрессивного южного солнца. Советские химики создали первую мазь с содержанием хинина и салицилатов, которая блокировала UVB-лучи. Позже, на рубеже 80-х, на основе этих наработок в СССР разработали защиту с SPF 30+.

Бесплатное здравоохранение

Топ-7 вещей, которые придумали в СССР, а вы до сих пор этим пользуетесь: бесплатная медицина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artnana

В 1918 году врач и революционер Николай Семашко разработал «единственную в мире» систему, где поликлиники, больницы и аптеки принадлежали государству, а не страховым компаниям. Каждый гражданин имел право на бесплатную помощь — от фельдшера до сложной операции.

Её назвали «модель Семашко». После Второй мировой ВОЗ рекомендовала эту систему социалистическим и развивающимся странам. Но главное: именно по этому лекалу скроена британская NHS (National Health Service), считающаяся лучшей в мире. И многие элементы всеобщей медицины (например, бесплатная скорая) сегодня есть в Италии, Испании и Канаде. Как и в СССР — все лечатся бесплатно.

Восьмичасовой рабочий день

Восьмичасовой рабочий день — идея из СССР. Какие вещи имеют советские корни? Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Р. Нуритдинов

То, что сегодня мы считаем незыблемым правом (работать 8 часов, а не 12 или 14), тоже пришло из советского прошлого. Да, первые законы об ограничении рабочего дня были в Англии и Германии, но именно РСФСР в 1917 году декретом «О восьмичасовом рабочем дне» сделала это абсолютной нормой с обязательным отдыхом.

В дальнейшем Международная организация труда (МОТ) приняла конвенции на основе этого опыта. Когда вы смотрите на часы в 17:00 и покидаете офис, вспомните СССР. Современные стандарты 40-часовой недели, перерывы и 8-часовой день — это прямой подарок советской революционной этики современному наёмному работнику.

Дополнительный факт от Life.ru

Кто придумал тетрис? Топ-7 вещей, которые придумали в Советском Союзе. Фото © ТАСС / DPA / Thomas Eisenhuth

В 1984 году сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР Алексей Пажитнов мечтал об электронике и математике. Результатом его досуга стала простая головоломка, где фигуры из четырёх квадратов падают в стакан. «Тетрис» — это буквально гений советской инженерной мысли: минимализм, алгоритмическая сложность и бесконечный интерес! Не имея поначалу ни копейки авторских отчислений, Пажитнов создал игру, которую в наше время устанавливают миллионы людей на свои смартфоны. Так игра «Тетрис», созданная в СССР, стала одним из самых популярных способов расслабиться или просто убить время.

Вот так получается, что всё старое — это не всегда плохо. Каждый из нас пользовался бесплатным образованием или ходил в поликлинику, да и солнцезащитный крем хоть раз в жизни, но брал в отпуск. Не такие они уж и устаревшие, эти технологии прошлого! А что вы об этом думаете? Обязательно поделитесь мнением в комментариях.