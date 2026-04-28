Секс за доллары в стране, где его не было: 5 шокирующих фактов об интердевочках в СССР

Советская власть десятилетиями уверяла граждан, что проституции в стране нет и быть не может. Пока чиновники писали бодрые отчёты, у гостиниц для иностранцев кипела совсем другая жизнь. Феномен интердевочек — это не просто история про деньги. Это история про то, чего хотят люди, когда им всё запрещено.

Страна, которая победила «это»

Феномен интердевочек: история валютной проституции в Советском Союзе. Фото © Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский / Kinopoisk

В 1940-х годах СССР торжественно объявил себя первым государством в мире, полностью искоренившим проституцию. Звучало гордо. Уголовный кодекс не содержал даже отдельной статьи за торговлю собой: раз явления нет — незачем и запрещать. Члены политбюро свято верили в целомудрие советского человека.

Реальность выглядела иначе. Ещё с 1950-х в оперативных сводках Ленинградского уголовного розыска значились сотни женщин, чей род занятий расходился с официальной картиной мира. После хрущёвской оттепели иностранные туристы всё охотнее ехали посмотреть на жизнь за железным занавесом. Вместе с матрёшками и водкой их интересовало кое-что ещё.

Элита особого рода

Типичная интердевочка совсем не напоминала забитую женщину без выбора. Как правило, это была образованная девушка с незаконченным или полным высшим образованием и нередко со знанием иностранного языка. Многие официально числились переводчицами, официантками или администраторами при гостиницах системы «Интурист».

Это была настоящая каста. Ленинградский бит-квартет «Секрет» посвятил им песню, а опросы старшеклассниц в Риге и Ленинграде в конце 1980-х показали неожиданное: большинство девушек считали валютную проституцию престижной профессией. Не безысходность гнала женщин в гостиничные холлы. Их манил совсем другой мир.

Джинсы вместо свободы

Чтобы понять логику эпохи, надо вспомнить, чем был советский дефицит. Это не просто пустые полки. Это система, где импортные колготки становились валютой, а пара финских сапог — событием на весь год. Иностранец в гостиничном холле олицетворял другую вселенную: запах другого мыла, другой язык, другие деньги, другая жизнь.

За ночь платили около ста долларов — столько советский инженер получал за несколько месяцев. Но деньги были лишь частью притяжения. Многих влекла сама возможность прикоснуться к чему-то недоступному: побывать в ресторане, куда пускали только иностранцев, поговорить с человеком из-за границы, примерить на себя другую судьбу. Психологи называют это побегом из замкнутого пространства.

Ловушка с двойным дном

За каждой интердевочкой незримо стояло государство. КГБ прекрасно знал, что происходит в «Интуристе», «Национале» и ленинградской «Прибалтийской». Знал и использовал. Женщин, регулярно контактировавших с иностранцами, брали в оборот: либо вербовали как источник информации, либо использовали в классической «медовой ловушке» против самих иностранцев.

Формально каждая сделка с валютой тянула на статью 88 УК РСФСР «Нарушение правил о валютных операциях». При отягчающих обстоятельствах грозил расстрел. Но реальные дела возбуждались редко: пока женщина оставалась полезной и послушной, на неё смотрели сквозь пальцы. Угроза уголовного преследования служила поводком, а не наказанием.

Фильм, который потряс страну

В 1989 году режиссёр Пётр Тодоровский снял «Интердевочку» по повести Владимира Кунина. Тодоровский сам признавался, что ничего не знал о жизни валютчиц, и после этого признания на «Мосфильм» потянулась вереница реальных «ночных бабочек», чтобы рассказать о себе. Елена Яковлева сыграла медсестру Таню Зайцеву, которая днём лечит пациентов, а ночью работает в гостинице.

Картина собрала более 40 миллионов зрителей и стала лидером советского проката. Она показала гражданам то, чего те не должны были видеть: секс в СССР существовал, продавался за валюту, а мечта об эмиграции жила в самых неожиданных местах. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин позже заявил, что именно этот фильм стал одним из символов распада СССР. Что ж, зеркало бывает опасным.

Феномен интердевочек исчез вместе со страной, которая его породила. Но история о том, как дефицит и несвобода искажают человеческие судьбы, не устарела.