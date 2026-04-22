Тайна белых халатов СССР: Почему врачи носили только этот цвет, что он скрывал и как вредил

Если вас попросят представить врача, что первое придёт вам в голову? Конечно же, белый халат! Особенно если вы вообразили советского доктора. Да, в те времена белый цвет был настоящим символом стерильности, дисциплины и авторитета. А вы заметили, что сегодня врачи редко носят халаты привычного нам цвета? На смену белой униформе пришла цветная. Но почему? Life.ru разобрался, что на самом деле скрывал белый цвет медицинской униформы в СССР и почему он вызывает стресс у пациентов. Оказывается, есть даже научное объяснение.

Что такое «синдром белого халата»?

Правда ли, существует «синдром белого халата»: почему при виде врача у пациента может подскочить давление? Что об этом говорят исследования?

Существует реальный, хорошо изученный феномен — «синдром белого халата», ещё известный как «гипертензия белого халата». Как он работает? Синдромом белого халата называют скачок давления у пациента, вызванный появлением человека в белой медицинской униформе. Причём скачок может быть как незначительным, так и очень серьёзным: иногда показатели взлетают на 2–30 мм рт. ст. выше, чем в спокойной обстановке. Статистика распространённости разнится, но исследования показывают, что от 15 до 30%, а по некоторым данным и до 43%, пациентов демонстрируют признаки тревожности и повышение давления при визите к обычному терапевту. Что уж говорить о серьёзных процедурах или операциях.

Причина кроется в подсознательном стрессе, который вызывает сама атмосфера: белый цвет, запах спирта, вид медицинских инструментов и перчаток. Наш мозг связывает их с болью, уколами, неприятными манипуляциями. Особенно сильно это проявляется у тех, у кого в детстве был негативный опыт общения со стоматологом или другими врачами. Но как человечество вообще пришло именно к белому цвету медицинских халатов? Сейчас расскажем!

Как пришли именно к белому цвету?

Как ни странно, белый цвет пришёл в медицину относительно недавно. До конца XIX века врачи в Европе предпочитали чёрный. Эта традиция была связана с ассоциацией именно этого цвета с мудростью и солидностью. Но, согласитесь, для общения с больным человеком такая мрачная форма не совсем подходит. В голову сразу приходят картины из Средневековья, описывающие чуму. Но зато это было практично. Ни пятен крови, ни грязи на чёрной ткани не видно.

Так или иначе переворот в медицине всё-таки случился. Английский хирург Джозеф Листер, внедрив в 1860-х годах обработку ран, инструментов и даже распыление в воздухе карболовой кислоты, радикально снизил послеоперационную смертность — с 45–50 до 15%. Листер настаивал на белых халатах именно потому, что на них была видна любая грязь, что обязывает медперсонал следить за чистотой. Так белый цвет стал символом новой, научной и стерильной медицины! Так почему же современная медицина отказывается от белой формы?

Психология цвета: очередная смена медицинской формы

Спустя примерно 100 лет белый халат снова начал сдавать позиции. В 1970-х годах хирурги в США и Канаде первыми начали менять белое на зелёное и синее. Причина была пока не психологической, а физиологической: яркий свет операционных ламп, отражаясь от белоснежных халатов, создавал блики и сильно утомлял глаза хирургов. Кроме того, длительное восприятие белого цвета приводит к появлению «остаточных изображений». Говоря простыми словами, если долго смотреть на красное, то на белом фоне возникают зелёные пятна-галлюцинации, мешающие работе. Зелёный и синий цвета этих недостатков лишены и к тому же считаются более успокаивающими для глаз.

А уже к началу 2000-х годов психотерапевтические исследования подтвердили то, о чём догадывались многие: все цвета по-разному влияют на восприятие врача пациентом. Так сложилась новая «цветовая карта» медицинских халатов. Зелёный — снижает тревожность. Король хирургии и реанимации.

— снижает тревожность. Король хирургии и реанимации. Синий — ассоциируется с надёжностью и спокойствием. Частый выбор терапевтов и медперсонала.

— ассоциируется с надёжностью и спокойствием. Частый выбор терапевтов и медперсонала. Розовый и жёлтый — расслабляют и создают ощущение безопасности. Идеальны для педиатрии, где работают на уровне мягкой игрушки, снижая детский страх.

— расслабляют и создают ощущение безопасности. Идеальны для педиатрии, где работают на уровне мягкой игрушки, снижая детский страх. Белый — классика для формальных ситуаций, но он же может вызывать напряжение и отчуждение.

Исследования доказывают, что пациенты подсознательно воспринимают врачей в цветных халатах как более дружелюбных, доступных и эмпатичных. С ними проще общаться. Это особенно важно для детей и тревожных взрослых. Более того, цвет помогает наладить и внутреннюю иерархию.

Согласно последним рекомендациям Минздрава России, форма медработников теперь различается по цвету: фиолетовый — для руководящего состава (главные врачи, заведующие);

— для руководящего состава (главные врачи, заведующие); тёмно-зелёный — для врачей;

— для врачей; салатовый — для среднего медперсонала (медсёстры, фельдшеры);

— для среднего медперсонала (медсёстры, фельдшеры); лавандовый — для младшего медперсонала (нянечки, санитарки);

— для младшего медперсонала (нянечки, санитарки); голубой — для администрации;

— для администрации; серый — для немедицинских служб (хозяйственный отдел, IT-специалисты).

Конечно, есть страны, где белый халат остаётся непререкаемым символом. Например, в Японии и Финляндии. Там его воспринимают как дань традиции и знак высочайшего профессионализма. Вот так медицинская форма стала не просто тканью, а инструментом для коммуникации с пациентами! А вы что думаете? Понаблюдайте как-нибудь за собой, меняются ли ваши ощущения при виде белого медицинского халата? Или вам всё равно на цвета?