Ипликатор Кузнецова: Как учитель музыки изобрёл главный массажёр СССР, который его же и убил

В конце 1980-х годов в каждой советской семье появилась странная вещь: кусок ткани, утыканный пластмассовыми «колючками». Считалось, что, если лечь на него голой спиной, можно забыть про радикулит, усталость и все остальные недуги. Однако недавно мы нашли странное: за границей на маркетплейсах можно встретить так называемый шактимат — коврик с пластмассовыми колючками, который подозрительно напоминает наш знаменитый ипликатор Кузнецова. Говорят, что это самый свежий медицинский девайс, способный вылечить все болезни.

Наверное, зарубежные телесные практики даже не в курсе, что помимо мировой славы ипликатор Кузнецова принёс своему создателю смерть. Life.ru решил вспомнить, как учитель музыки из Челябинска изобрёл главный массажёр СССР и почему его собственное творение оказалось роковым? Вы с нами?

Всё началось с тараканов

Удивительно, но история самого известного в СССР приспособления для здоровья началась с банальной травли насекомых. В середине 1970-х годов Иван Кузнецов, рядовой учитель музыки из Челябинска с семью классами образования, столкнулся с проблемой тараканов в квартире. Во время обработки мощным инсектицидом он надышался ядовитыми парами, что привело к тяжёлому ожогу лёгких. Отравление было настолько сильным, что врачи не смогли помочь мужчине. В поисках выхода Кузнецов, человек с характером и упорством, углубился в изучение восточной медицины, увлёкся акупунктурой и решил создать собственное устройство для точечного воздействия на тело.

Первый прототип выглядел настолько дико, что мог бы напугать кого угодно: в кусок пенопласта были просто воткнуты обычные швейные иглы. Однако сам изобретатель, не дожидаясь чуда, лёг на эту конструкцию. Итог превзошёл все ожидания: Кузнецов выздоровел.

Признание и патент

Поверив в своё изобретение на практике, Иван Иванович отправился покорять Москву. В столичном Минздраве его идею поначалу просто высмеяли, не увидев в самодельном коврике с иголками никакого научного потенциала. Однако после многолетней практики, скрупулёзного сбора анализов и историй исцелений Кузнецов снова поехал в Москву, уже вооружённый доказательствами.

И в этот раз разработкой заинтересовались и всё-таки провели исследования. Упрямый уралец потребовал выделить ему какого-нибудь «безнадёжного» пациента. Им оказался влиятельный партийный человек, после сеансов ему якобы полегчало. История умалчивает, что это была за болезнь, но чиновник действительно пошёл на поправку. После этого случая Кузнецова приютил Институт физкультуры, выделил кабинет и помог оформить патент. Название «ИПЛИКАТОР» от «индивидуальный пассивный лимфо- и кровотокостимулятор» было придумано для того, чтобы его сложно было скопировать. Так скромный учитель музыки превратился в народного целителя! Что же в этой истории не так?

Тёмная сторона аппликатора Кузнецова

Дело в том, что Иван Иванович свято верил в свой коврик с иголками. Изобретатель считал, что такой метод лечения может победить даже рак и СПИД. В своих брошюрах он давал шокирующие советы по лечению самых тяжёлых болезней с помощью своего изобретения. Эта фанатичная вера в итоге и сыграла с ним роковую шутку.

Почему коллеги считали Ивана Кузнецова странным

В Министерстве здравоохранения, глядя на неказистую фигуру Ивана Ивановича, многие старались поскорее закрыть дверь. Дело было даже не в помешательстве учителя музыки, а в его внешнем виде. Современники описывали его как не самого опрятного человека. Людей отпугивал внешний вид изобретателя: вечно засаленный костюм и странный чемодан всегда сопровождали Ивана Кузнецова. Многие даже были уверены в том, что он принимал душ только раз в неделю. Это дополняло и без того странный образ мужчины, поэтому многим казалось, что Иван попросту сумасшедший. Учитывая его одержимость своей разработкой и идеей создать некий костюм на основе разработок для «ипликатора», понять его современников можно. Что за костюм? Сейчас расскажем!

Загадочная смерть на эксперименте

Парадоксально, но сам создатель аппликатора имел проблемы со здоровьем: после инцидента с тараканами у него остались поражённые лёгкие — и он был физически неполноценен. Смерть Ивана Кузнецова до сих пор окутана слухами. Самая распространённая версия гласит, что в 2005 году он погиб во время очередного эксперимента, пытаясь доказать эффективность метода. Дело в том, что Иван Иванович постоянно твердил о создании «игольчатого скафандра», который мог бы воздействовать на весь организм сразу. По задумке, человек должен был надеть этот костюм на себя, а воздух откачать пылесосом, чтобы иглы воздействовали на всё тело одновременно. Так вот, существует слух о том, что при испытании этого устройства у Кузнецова заболело сердце, но к помощи врачей он решил не прибегать. Зато опробовал свой скафандр. В итоге изобретатель в нём и скончался в возрасте 79 лет. Ну а по другим данным, его свели в могилу хроническая болезнь и сердечная недостаточность.

Что интересно, на этом трагическая история ипликатора Кузнецова не закончилась. По слухам, аппликатор косвенно виновен и в смерти жены Кузнецова! Она якобы погибла от рук криминальных элементов, которые хотели заполучить секрет изготовления чудо-коврика. Сам Иван Иванович ушёл из жизни, будучи почти неизвестным, и только в 2011 году в Интернете появился некролог, рассказавший эту историю.

Сегодня массажёр Кузнецова можно найти в любой аптеке. Однако врачи предупреждают: даже при условии относительной безопасности, существует ряд серьёзных противопоказаний от использования.