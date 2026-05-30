Путин продлил упрощённый ввоз товаров из ЕАЭС до 31 августа

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает до 31 августа 2026 года действие временных правил оформления и маркировки импортных товаров, поступающих в нашу страну через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Изменения вносятся в ранее принятый указ, регулирующий таможенные процедуры на границе.

«Внести <…> изменения, заменив в пункт 1 слова «до 31 мая 2026 г. включительно» словами «до 31 августа 2026 г. включительно», — говорится в опубликованном документе.

Ранее российский бизнес столкнулся с новыми таможенными доначислениями. Речь о товарах из стран ЕАЭС, которые произвели в «недружественных» государствах. Повышенные ставки действуют до конца 2027 года. В зависимости от категории товара ставка составляет от 15% до 50%.