Кабмин ограничил экспорт гелия за пределы ЕАЭС до 2027 года

Правительство России ввело временный разрешительный порядок вывоза гелия за пределы ЕАЭС. Новые правила будут действовать со дня официального опубликования постановления и до конца 2027 года.

Теперь экспорт этого сырья станет возможен только по решению председателя правительства, первого вице-премьера или профильного вице-премьера. Основанием для такого решения должны стать предложения Минпромторга.

В кабмине объяснили меру желанием сохранить стабильное снабжение внутреннего рынка. Гелий в России используется в том числе при производстве оптоволоконной продукции.

По сути, речь не о полном запрете вывоза, а о переводе экспорта в ручной режим согласования. Это значит, что поставки за пределы союза сохранятся, но будут проходить через отдельное решение правительства.

Гелий считается стратегически важным сырьём для высокотехнологичных отраслей, а крупнейшим его производителем в России остаётся Амурский газоперерабатывающий завод. По оценке Reuters, в 2025 году Россия произвела около 17 млн кубометров гелия, а главным покупателем российского сырья был Китай.