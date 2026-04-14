Экономист рассчитал стоимость одного пенсионного балла в 2026 году

В 2026 году россияне могут купить один год страхового стажа и 1,090 индивидуальных пенсионных коэффициента за 71 525,52 рубля, рассказал «Газете.ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, максимальный добровольный взнос на пенсию в этом году составляет 572 204,16 рубля, такой платёж позволит получить один год стажа и 8,720 ИПК.

Благодаря высоким темпам увеличения МРОТ максимальное количество формируемых коэффициентов выросло с 7,799 до 8,720. Купить ИПК могут самозанятые, граждане, работающие за пределами РФ, а также неработающие россияне. Информация на лицевом счёте отобразится автоматически до 1 марта года, следующего за годом внесения платежей Проверить данные можно через портал «Госуслуг».

«Для покупки ИПК нужно подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в Социальный фонд», — отметил кандидат экономических наук.

К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, надбавку за уход.