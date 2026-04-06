Две пенсии вместо одной: как россиянам оформить вторую выплату и не потерять в деньгах

В России отдельные категории граждан могут одновременно получать страховую и ведомственную пенсии при соблюдении установленных условий. Об этом аif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

После завершения службы многие из них продолжают трудовую деятельность в гражданских организациях. В этом случае за них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на дополнительную пенсию. Для получения второй выплаты необходимо выполнить ряд требований. В 2026 году это не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение общеустановленного пенсионного возраста.

При соблюдении этих условий пенсия может быть назначена мужчинам 1962 года рождения в возрасте 64 лет и женщинам 1967 года рождения в 59 лет. Для оформления выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд России, МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг. Размер второй пенсии определяется без учёта фиксированной выплаты, которая на данный момент составляет 9 584,69 рубля.

Дополнительно на такие выплаты распространяются индексации. Также проводится ежегодный перерасчёт в августе, если гражданин продолжает работать после назначения пенсии. В 2026 году для работающих пенсионеров предусмотрено повышение дважды: в январе — на 7,6%, а в августе — с учётом пенсионных коэффициентов, сформированных за предыдущий год. Максимальная прибавка может достигать 470,28 рубля.

Отдельные пенсии, назначенные по линии силовых ведомств, индексируются по собственным правилам. В результате обе выплаты увеличиваются в установленные сроки с учётом действующих норм для каждой из них.

Ранее сообщалось, что российские мужчины в среднем получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с женщинами, и ключевую роль в этом играет продолжительность трудового стажа. Разница в размере пенсий напрямую связана с тем, что мужчины дольше остаются в рабочей сфере.