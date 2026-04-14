Рост на 30%: В мэрии Москвы назвали профессии с зарплатами до полумиллиона

Отраслями-лидерами по динамике роста заработных плат в Москве за последние три года стали транспорт, строительство, ЖКХ, промышленность, сфера услуг и ИТ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Транспорт и логистика показали прирост в 33% — сейчас средний доход здесь составляет 175 тыс. рублей. Высококвалифицированные автослесари могут зарабатывать до 500 тыс., а логисты — до 400 тыс.

Строительный комплекс и ЖКХ поднялись на 30%. Электромонтёры, монтажники вентиляции и слесари-сантехники в среднем получают до 230 тыс. рублей, хотя лучшим специалистам работодатели платят до 350–400 тыс.

Промышленность прибавила 28%. Квалифицированные кадры здесь зарабатывают около 200 тыс. рублей. Сварщики высшего разряда могут рассчитывать на 580 тыс., токари — на 400 тыс.

Сфера услуг выросла на 27% до 180 тыс. рублей в месяц. В ИТ-секторе прирост составил 16%, а средний доход достиг 230 тыс. рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что перестраховочная деятельность оказалась единственным сегментом российской экономики, где среднемесячные зарплаты по итогам января перешагнули полумиллионную отметку. Как выяснили аналитики, доходы в этой нише подскочили с 329,7 тыс. рублей годом ранее до 559 тыс. рублей.