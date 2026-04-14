Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 08:59

Товары из ЕАЭС могут подорожать до 30% из-за новых пошлин

Forbes: таможня начала доначислять повышенные пошлины из ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Российский бизнес начал сталкиваться с новыми таможенными доначислениями на товары, которые ввозят из стран ЕАЭС, но которые были произведены в «недружественных» государствах. Об этом Forbes рассказали юристы и предприниматели.

Речь идет о продукции из перечня правительства от 7 декабря 2022 года. По данным Forbes, повышенные ставки действуют до конца 2027 года и в зависимости от категории товара могут составлять от 15% до 50%.

Наиболее чувствительно это выглядит для косметики и парфюмерии. Так, для французских духов ставка, как указано в материале, выросла до 20%, а для помады — до 35%, тогда как базовая пошлина по таким товарам составляла 6,5%.

Главная проблема для импортеров в том, что раньше товары, уже получившие статус товара ЕАЭС, обычно не облагались такой доплатой. Forbes пишет, что теперь правоприменительная практика разворачивается в другую сторону, и бизнес все чаще получает доначисления.

Эксперты предупреждают, что если этот подход закрепится и его поддержат суды, то цены на непродовольственные товары повседневного спроса могут вырасти на 10–15%, а в отдельных сегментах, например в одежде и косметике на маркетплейсах, — до 30%.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ФНС РФ
  • ЕАЭС
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar