Декрет за всех детей и стаж за двойню: в России меняют правила расчёта пенсий

В России изменили порядок учёта страхового стажа при назначении пенсий. Новые правила касаются многодетных родителей, семей с близнецами и тех, у кого есть так называемый сельский стаж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы Правительства.

Главное изменение касается отпусков по уходу за ребёнком до полутора лет. Раньше в страховой стаж можно было включить не больше шести лет таких периодов, то есть фактически максимум за четырёх детей. Теперь это ограничение сняли: учитывать будут всё время ухода без лимита по количеству детей.

Это означает, что родители пятерых и более детей смогут рассчитывать на более высокий стаж и больший индивидуальный пенсионный коэффициент. Соцфонд отдельно уточнял, что тем, кто уже вышел на пенсию до конца 2025 года, для перерасчёта нужно подать заявление.

Отдельно изменили порядок расчёта для родителей близнецов и других многоплодных родов. Теперь в стаже суммируется фактическое время ухода за каждым ребёнком: например, за двойню могут зачесть три года, за тройню — до 4,5 года.

Поправки затронули и сельский стаж, который даёт право на доплату к страховой пенсии неработающим пенсионерам при 30 годах работы в агросфере. Теперь в этот стаж тоже будут включать все периоды ухода за детьми до полутора лет без прежних ограничений.