Перерасчёт пенсии в мае: кто получит прибавку, а кто — удвоение фиксированной части

В мае российские пенсионеры из нескольких категорий получат прибавку. Хотя общей индексации не запланировано, некоторым гражданам пересчитают выплаты в сторону увеличения, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с РИА «Новости».

Первыми в списке идут бывшие члены лётных экипажей и работники угольной отрасли. Для них это будет уже второй ежемесячный пересмотр доплаты к страховой пенсии в текущем году (всего их проводят четыре раза за год). Размер надбавки зависит от зарплаты и продолжительности специального стажа.

Также дополнительные 10 тысяч рублей к 9 Мая получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые постоянно живут в России, Латвии, Литве и Эстонии. Эта традиционная выплата приурочена ко Дню Победы и действует с 2019 года.

Существенная прибавка ждет тех, кому исполнилось 80 лет в апреле, или тех, кому недавно присвоили первую группу инвалидности. Фиксированная часть страховой пенсии для них увеличится вдвое. Сейчас базовый размер составляет 9584,69 рубля без учета районных коэффициентов, а после повышения достигнет 19 169,38 рубля в месяц.

Важный нюанс: если инвалид первой группы доживает до 80 лет, повторного удвоения выплаты не будет. Кроме того, доплаты положены пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники. За каждого такого члена семьи фиксированная выплата возрастает на одну треть, но не более чем за трёх человек.

