Чукотка лидирует, Карелия замыкает: Где в России платят самые высокие пенсии

Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей зафиксирована в 12 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые данные.

Абсолютным лидером стал Чукотский автономный округ — там пенсионеры в среднем получают 41,9 тысячи рублей. Следом идёт Ненецкий АО с показателем 38,7 тысячи, замыкает тройку Камчатский край (37,5 тысячи).

Также в «клуб 30 тысяч» вошли Магаданская область (37,3 тысячи), Ханты-Мансийский АО (36,9 тысячи), Ямало-Ненецкий АО (36,1 тысячи), Мурманская область (34,1 тысячи), Сахалинская область (33,5 тысячи), Якутия (33,4 тысячи), Республика Коми (32,1 тысячи), Архангельская область (31,6 тысячи) и Карелия (30,9 тысячи).

Для сравнения: общероссийский средний размер пенсии в феврале составил 25 261 рубль. Таким образом, в перечисленных регионах выплаты заметно выше общенационального уровня.

